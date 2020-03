Oto lista miast, w których zdecydowano się na zamknięcie uczelni i odwołanie zajęć.

Reklama

Warszawa

Zarządzeniem rektora odwołane zostały wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia. Zawieszono służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych i przyjazdy gości zagranicznych.

Rektor zakazał również odwiedzin w domach studenckich i wstrzymał zakwaterowanie w nich nowych osób.

Zarządzenie Rektora nr 43/2020 dot. koronawirusa

Jak czytamy w zarządzeniu wykłady będą udostępniane w formie elektronicznej a dostęp do zajęć klinicznych został ograniczony.

Zarządzenie obowiązuje do 15 maja 2020 roku

Uniwersytet Warszawski odwołuje od środy m.in. zajęcia dla studentów i doktorantów

Uniwersytet Warszawski odwołuje od środy do 14 kwietnia zajęcia dla studentów i doktorantów. Do 30 kwietnia nie będą się odbywały wydarzenia otwarte (np. wykłady, konferencje, spektakle etc.). Zamknięta ma być też dla czytelników biblioteka uniwersytecka - poinformowała uczelnia we wtorek w komunikacie.

Uniwersytet Warszawski poinformował na swoich stronach, że od środy 11 marca do 14 kwietnia 2020 r. odwołane są wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych zdalnie.

Do 30 kwietnia 2020 r. odwołane są też wydarzenia o charakterze otwartym (np. konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne) i innych).

Do końca kwietnia br. zawieszone mają też być służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zamyka się też dla czytelników Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie.

Kalisz

Do 16 kwietnia zostały odwołane wszystkie zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – przekazał we wtorek PAP rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła.

Reklama

Decyzja zapadła we wtorek podczas posiedzenia Kolegium Rektorskiego kaliskiej PWSZ, w której uczestniczyli dziekani poszczególnych wydziałów.

W poniedziałek został powołany uczelniany komitet kryzysowy, który przygotował instrukcje dla pracowników i studentów – poinformował prof. Wojtyła. Zgodnie z zaleceniami dwie osoby zostały poddane kwarantannie i są pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu.

Jedna z pracownic i jedna studentka były poza granicami Polski. Po przyjeździe poinformowały o tym fakcie rektora PWSZ i zostały poddane kwarantannie.

Zgodnie z zaleceniami komitetu kryzysowego uczelni – jak powiedział prof. Wojtyła - zostały odwołane wszystkie imprezy, które były zaplanowane przez PWSZ. Chodzi o dzień otwarty uczelni, Juwenalia i imprezę studencką "Ekstremalia”.

W Domu Studenta "Bulionik” wydzieliliśmy jedno piętro, które w sytuacji zagrożenia może służyć jako izolatka. Ponadto wstrzymane zostały wyjazdy służbowe pracowników, wyjazdy studentów oraz przyjmowanie zagranicznych delegacji. W każdym obiekcie zostały umieszczone pojemniki z płynami aseptycznymi. Mamy jednak świadomość, że w przypadku pojawienia się zagrożenia, te działania mogą nie być wystarczające, stąd decyzja o odwołaniu zajęć na uczelni do 16 kwietnia – powiedział rektor uczelni.

Prof. Wojtyła dodał, że namawia wykładowców, żeby – jeśli to możliwe - przeszli w tryb e-learningowy i przynajmniej część zajęć prowadzili w trybie on line. W ten sposób odpowiadamy na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które rekomenduje taką właśnie formę nauczania w tym trudnym dla wszystkich okresie – przekazał PAP.

Rektor tłumaczy decyzję też tym, że kaliska uczelnia ma swoją specyfikę, ponieważ większość studentów dojeżdża na zajęcia.

Na studia niestacjonarne i podyplomowe przyjeżdżają do nas mieszkańcy różnych regionów – od Szczecina, po Katowice. Większość korzysta ze środków masowej komunikacji, gdzie istnieje poważne ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dlatego też po konsultacjach z ministrami: Przemysławem Bilińskim i Marianem Sygitem, który są pracownikami naszej uczelni, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć do 16 kwietnia – dodał Andrzej Wojtyła.

Dolny Śląsk i Opolszczyzna

Rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola prof. Cezary Madryas powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że biorąc pod uwagę dobro i zdrowie studentów jednomyślnie podjęto uchwałę, że od środy zostaną wstrzymane "wszelkie formy dydaktyczne" na 14 uczelniach publicznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Przejdziemy na system edukacji zdalnej, choć nie wszystkie formy dydaktyczne mogą być w ten sposób realizowane, będziemy ten problem rozwiązywać na bieżąco - powiedział rektor.

Rektor dodał, że zostały zawieszone też wszystkie imprezy na uczelniach oraz delegacje pracowników i studentów za granicę. Postanowiliśmy też ograniczyć odwiedziny w akademikach. To są restrykcyjne ograniczenia, ale proszę mi wierzyć, że są głęboko przemyślne i mają na względzie dobro nas wszystkich - mówił rektor.

Wcześniej, we wtorek, o zawieszeniu zajęć na uczelni poinformował Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, który uczestniczył w konferencji prasowej na Politechnice Wrocławskiej powiedział, że nie ma gwałtownego wzrostu liczby osób, które przebywają w dolnośląskich szpitalach z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Zwiększyło się tempo wykonywania badań testowych, co pozwala nam zwalniać ze szpitali więcej pacjentów - mówił wojewoda.

Wojewoda powiedział też, że podczas kontroli w punkcie sanitarnym w Jędrzychowicach na przejściu graniczmy z Niemcami zatrzymano dwie osoby, które będą teraz diagnozowane.

Lublin

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop ogłosił we wtorek zarządzenie, w którym zawarte zostały zasady "zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zarządzenie rektora – opublikowane na stronie internetowej uczelni - obowiązuje do odwołania.

Nakładamy twarde rygory i ograniczenia, aby w sposób zdecydowany przerwać dalszą transmisję rozprzestrzeniającego się koronawirusa. W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, nie ma ważniejszych zadań niż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego studentom, pacjentom, pracownikom, słowem - społeczeństwu. Jednym z celów podjętych działań jest przecięcie dróg szerzenia się epidemii, a także zmniejszenie do minimum ryzyka ewentualnego zachorowania – powiedział PAP rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego dr Włodzimierz Matysiak.

Na mocy zarządzenia rektora odwołane są wykłady dla studentów. Mają być one udostępniane z formie elektronicznej. Ograniczone są też zajęcia kliniczne dla studentów „wymagające jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach bloków operacyjnych, OITów itp.” Przebieg pozostałych zajęć pozostaje bez zmian.

Rektor zapewnia, że uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom realizację programów nauczania i zaliczanie zajęć w terminach.

Zgodnie z zarządzaniem odwołane są „wszelkie konferencje, imprezy i wydarzenia” organizowane przez uczelnię. Odwołana została m.in. - planowana na 12 marca - promocja doktorów habilitowanych i doktorów. Zawieszone są służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, studentów i doktoratów uniwersytetu. Wstrzymane są przyjazdy gości zagranicznych.

Wstrzymane jest także zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadzony jest zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz.

Zarządzenie rektora nakłada też obowiązek "ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy”. Mają oni w miarę możliwości posługiwać się przede wszystkim korespondencją mailową i porozumiewać się telefonicznie.

Pracownicy uczelni, którzy wrócili z rejonów występowania koronawirusa, bądź zachodzi obawa, że mogli się nim zarazić zostali zobowiązani do powiadomienia o tym przełożonych. Będą oni mogli – zgodnie z zarządzeniem - być kierowani do pracy zdalnej, poza miejscem jej stałego wykonywania.

Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie odwołuje wykłady i zamyka swoje muzea, a także wprowadza zakaz odwiedzin w akademikach. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania, czyli od wtorku, do dnia uchylenia zarządzenia – poinformowała uczelnia.

Decyzja Uniwersytetu Jagiellońskiego jest związana z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

We wtorek biuro prasowe UJ podało, że zarządzeniem rektora UJ odwołuje się wykłady dla studentów i doktorantów i zaleca się ich udostępnianie drogą elektroniczną. Odwołuje się też zajęcia wychowania fizycznego.

Odwołanie dotyczy wykładów. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to o ich organizacji lub odwołaniu decydują dziekani poszczególnych wydziałów – powiedział PAP Adam Koprowski z biura prasowego UJ. Organizacja zajęć klinicznych w Collegium Medicum UJ uregulowania zostanie odrębnym zarządzeniem prorektora ds. Collegium Medicum.

Decyzją rektora uczelni odwołane zostają też wszystkie konferencje i imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wstrzymane wszystkie wyjazdy służbowe zagraniczne, a wyjazdy krajowe służbowe ograniczone do tych "bezwzględnie koniecznych”; wstrzymane zostają przyjazdy do UJ gości zagranicznych.

Uczelni poinformowała również, że zamyka wszystkie ekspozycje w Muzeum UJ – Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego; Wstrzymuje też zakwaterowanie nowych osób w akademikach i wprowadza zakaz odwiedzin gości z zewnątrz.

Decyzja władz uczelni obowiązuje od dnia zarządzenia, czyli od wtorku, do dnia uchylenia zarządzenia – poinformowała uczelnia. W dokumencie czytamy też, że pracodawca może polecić wykonywanie pracownikowi, przez określony czas, pracy zdalnej – szczegóły takiej formy pracy mają zostać określone w osobnym komunikacie kanclerza UJ.

W ub. tygodniu UJ odwołał wydarzenia planowane na marzec i kwiecień i zapowiedział, że odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie lub też zostaną zorganizowane w innej formie. Wcześniej uczelnia, tak jak inne krakowskie szkoły wyższe, wstrzymała wymianę studentów i pracowników z krajami, w których jest epidemia koronawirusa.

W Krakowie coraz więcej uczelni informuje na swoich stronach internetowych o odwołaniu marcowych i kwietniowych wydarzeń.

Poznań

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni - poinformowała we wtorek rzeczniczka UAM Małgorzata Rybczyńska. Decyzję podjął rektor uczelni prof. Andrzej Lesicki.

Rybczyńska podała, że decyzja o zawieszeniu zajęć dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych oraz podyplomowych w Poznaniu oraz filiach w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach.

W późniejszym czasie zostanie przygotowana informacja o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez uniwersytet - poinformowała rzeczniczka w przekazanym PAP komunikacie prasowym.

Cytowany w komunikacie prof. Lesicki przyznał, że decyzja o zawieszeniu zajęć była trudna, ale konieczna.

Musimy ją podjąć w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów. Liczę, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem i spokojem, który w tej chwili jest najważniejszy, aby sprostać dynamicznie zmieniającej się sytuacji - powiedział rektor.

Uczelnia poinformowała też, że wprowadza także ograniczanie odwiedzin w akademikach. Do budynków będą wpuszczane tylko osoby, które w nich mieszkają. Osoby z zewnątrz nie będą mogły wchodzić do akademików. Administracja uczelni będzie pracować normalnie.

Łódź

Władze Uniwersytetu Łódzkiego mają wydać w środę zarządzenie odwołujące od tego dnia wszystkie zajęcia na uczelni. Wykłady, ćwiczenia i pozostałe aktywności dydaktyczne mają zostać zawieszone na co najmniej dwa tygodnie.

Jak przekazał PAP rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz, szczegółowe informacje na temat odwołania zajęć uniwersytet ogłosi w środę, po przyjęciu zarządzenia przez kolegium rektorskie.

Wykłady, ćwiczenia i wszystkie pozostałe aktywności akademickie zostaną zawieszone co najmniej na dwa tygodnie. Niewykluczone jednak, że przerwa potrwa do Świąt Wielkanocnych.

Uczelnia planuje także ograniczenie obecności na uczelni pracowników administracji.

To kolejne z zaleceń władz uczelni dotyczących ograniczenia ryzyka związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

We wtorek w rozesłanych mailach, rektor UŁ prof. Antoni Różalski zwrócił się do pracowników i studentów z prośbą o rezygnację lub przełożenie prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem.

Przypominam przy okazji, że osoby, które powracają z tych krajów, proszone są o 14-dniową izolację w warunkach domowych, a w razie zaobserwowania podwyższonej temperatury (powyżej 38 st. C) i innych objawów choroby o skontaktowanie się ze służbami sanitarnymi. W tym czasie osoby te zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w zajęciach i świadczenia pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego – dodał prof. Różalski.

Jak zaznaczył rektor, przestrzeganie tych reguł może istotnie przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia i choroby.

Wcześniej władze Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o odwołaniu uroczystości, zgromadzeń i konferencji naukowych oraz imprez sportowych, które miały mieć miejsce do 15 marca br.

UŁ zatrudnia ok. 3,5 tys. pracowników, w tym 2 tys. naukowych. Na uczelni studiuje ponad 25 tys. osób.

Na terenie woj. łódzkiego nie stwierdzono dotąd przypadku zakażenia koronawirusem. Obecnie w nadzorze epidemiologicznym znajduje się 395 osób, w kwarantannie 3, a hospitalizowanych z podejrzeniem choroby jest 10 osób.