Przygotował się pan już do nowego roku akademickiego w trybie on-line? Ma pan wypracowane sposoby na to, żeby studenci podczas pańskich wykładów nie uprawiali seksu albo nie robili innych dziwnych rzeczy – jak to wynika z pańskich badań?

Prawdę mówiąc mój sposób na kolejne sześć miesięcy polega na tym, że wyjeżdżam na staż naukowy na Węgry, do Godollo, gdzie mieści się Uniwersytet Świętego Stefana, placówka z którą współpracuję od pewnego czasu. Razem z tamtejszymi naukowcami, ale także innymi pochodzącymi z krajów należących do grupy Wyszehradzkiej, prowadziliśmy wcześniej badania dotyczące świadomości ekonomicznej studentów. Teraz ten projekt został rozszerzony o tematykę systemu wartości studentów w odniesieniu do ich przygotowania do pracy zawodowej. Godollo to dobre miejsce, żeby to badać, gdyż na tamtejszej uczelni jest wiele kierunków – nazwijmy to – praktycznych, jak biotechnologia, produkcja rolnicza, studiuje tam wielu obcokrajowców, także spoza Europy, więc to miejsce jest atrakcyjne do takich badań. Tyle, że plan tego projektu został napisany w końcówce zeszłego roku, ale sytuacja się bardzo zmieniła, gdyż Węgry mają bardzo wysoką liczbę zakażeń koronawirusem, więc nauczanie w szkołach wyższych będzie się odbywało – podobnie jak u nas – w systemie hybrydowym, z naciskiem na zdalne, więc trzeba będzie dostosować plany do rzeczywistości. Ale jestem dobrej myśli.

Trzymam kciuki, ale dziś chciałam z panem porozmawiać o badaniach, które już się odbyły. Jakie wnioski wypływają z nich na rozpoczynający się rok akademicki? Biorąc pod uwagę, że większość uczelni będzie nauczała zdalnie.

Takie, że będzie trudno, zwłaszcza dla pierwszoroczniaków, którzy nie będą mieli szans zaprzyjaźnić się ze swoimi kolegami, spotkać się oko w oko z wykładowcami, nie poznają zakamarków swojej uczelni. Bardzo im współczuję. Ale może, paradoksalnie, będzie łatwiej, niż na samym początku wielkiego zamrożenia, kiedy zarówno studenci, jak i wykładowcy, zostali wrzuceni do wirtualnej próżni. Wszyscy byliśmy w szoku poznawczym, z tego zamieszania wzięło się też moje badanie – chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda, co myślą młodzi ludzie, jak tę sytuację odbierają. Razem z moją studentką Nicole Tomanek opracowaliśmy ankietę, którą wypełniło 1300 studentów z całej Polski, z różnych kierunków, uczących się także zaocznie, wyszła niezła grupa reprezentatywna, można było wyciągać wnioski. Pierwszy to taki, że po początkowym szoku, większość – zarówno wykładowców, jak i studentów – szybko się zaadaptowała do nienormalnej sytuacji. Oczywiście studentom poszło to łatwiej i szybciej. Kiedy wykładowcy, będący intruzami w świecie wirtualnych tubylców szukali ścieżek, którymi mogliby do nich dotrzeć, ci błyskawicznie zminimalizowali w tym kosmosie trudności związane ze studiowaniem. A tak konkretnie chodzi mi o to to, że potrafili skutecznie sprawiać wrażenie, że funkcjonują na zajęciach, a przy okazji zajmować się tysiącem innych rzeczy. Na przykład pracować. Konflikt pomiędzy pracą studentów a studiami był już widoczny wcześniej, ale przejście na nauczanie wirtualne było granicą, która to wszystko zaorała. Jeden ze studentów był wręcz oburzony, że wykładowcy żądają, aby włączyć mikrofon i sprawdzają obecność, choć "przecież mają świadomość, że studenci podczas zajęć robią wiele innych rzeczy".

Na przykład uprawiają...

Ta dziewczyna, która się do tego przyznała, to jednostkowy, anegdotyczny przypadek. Większość – poza pracą – zajmowała się bardziej przyziemnymi rzeczami: robili zakupy, wyprowadzali psa, brali kąpiel czy gotowali. Bardzo sobie cenili takie benefity, jak ten, że można dłużej spać, wystarczy nastawić budzik na za pięć ósma, zalogować się, i nie wstając z łóżka być obecnym na zajęciach.

Mnie rozbawiła dziewczyna, która zadeklarowała, że w trakcie zajęć strzela z łuku.

Tak, ale ona to robiła, żeby móc się lepiej skupić podczas zajęć, za co ma mój szacunek. To nauczanie on-line to jest jedna wielka walka o uwagę studentów. Nawet podczas zajęć stacjonarnych wielu ma kłopot, żeby wytrzymać na półtoragodzinnych zajęciach nie zerkając co jakiś czas do smartfona. Ale robili to przynajmniej dyskretnie i nie często, starając się nie łamać zasad uczelnianego savoir vivre, przechodzili więc jednocześnie lekcję uważności. Natomiast studia z laptopa, jak nazywam tę nową sytuację, są królestwem multitaskingu. Można pisać z kolegami na messendżerze, grać w gry po sieci, słuchać muzyki. Trudno wykładowcy się przez te bodźce przebić ze swoją wiedzą.

Jak sobie wykładowcy radzili? Udało się?

Nie badałem naukowców, mogę się opierać tylko na tym, co mówili studenci i na swoich obserwacjach. Na początku nieco po omacku szukali sposobu, żeby uratować coś ze studiów stacjonarnych. Ale przeniesienie jeden do jednego sprawdzonych w realu metod nauczania nie sprawdza się, trzeba było szukać innych ścieżek, nie tracąc jakości nauczania, przestawić się na formułę zdalną. Ja zamieniłem swoje wykłady w rodzaj słuchowisk radiowych – z piosenkami, filmami, starałem się mój wywód przerywać różnymi materiałami, żeby zainteresować studentów. Wbrew pozorom trudniej było zrobić wykład on-line tak, żeby był interesujący, przykuwający uwagę, niż ćwiczenia czy seminaria. Dobitnie doświadczyłem tego, jak wielkie znaczenia ma komunikacja pozawerbalna. Będąc na sali wykładowej widzę, czy mnie słuchają, czy ziewają, mogę w odpowiednim momencie opowiedzieć jakiś dowcip, żeby ich odśmiać – jest interakcja. A tu nic, próżnia, po tym, jak przez 4,5 godziny mówiłem do laptopa, miałem wrażenie, że wkrótce będę potrzebował pomocy psychologicznej.

Większość studentów wyłączała bowiem kamery.

To zrozumiałe, nie chcieli, żebyśmy widzieli, czym się zajmują podczas zajęć. Zaledwie 20 proc. włączało (śmiech). Ale to nie jest błaha sprawa, dla wykładowcy to chyba gorzej, niż gdyby mówił do ludzi siedzących do niego plecami. Ale nie możemy ich zmusić do tego, by włączali kamery, możemy tylko zachęcać.

Nauczyciel akademicki nie może sobie pozwolić na wyłączenie kamery, nie może prowadzić zajęć w dresie.

Ano nie. Z deklaracji studentów wynika, że kadra wykładowców (ponad 70 proc.) trzymała uczelniany dress-code. Powiem pani, że razem z kolegami prowadziliśmy dyskusje na ten temat, np. czy podczas upałów wystarczy, że będziemy zakładać wyprasowaną koszulę, bo ją widać, a niżej to mogą być szorty, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej nie, niech się kamera obsunie, a może trzeba będzie z jakiegoś powodu wstać i będzie wstyd.

Byliście zmuszeni odsłonić się przed studentami, zaprosiliście ich do swoich domów.

Wydzielenie pokoju, z którego można komfortowo prowadzić zajęcia, nie dla wszystkich, zwłaszcza młodych nauczycieli akademickich, było łatwe. Zarobki są, jakie są, metraże mieszkań często bardzo skromne. Już nie mówię o tym, że musieliśmy zainwestować w sprzęt – mikrofony, kamery. Ja idąc na studia miałem w głowie taką romantyczną wizję, że będziemy się spotykać z naszymi profesorami na seminariach w ich domach, prowadzić długie dysputy, skracać dystans. Teraz to wszyscy mamy, tyle że w wersji 2.0. Studenci słyszą nasze dzieci, chrapiące psy, widzą naszą prywatną przestrzeń. Dystans się skrócił. Także podczas dyskusji, bo prowadząc je na czatach nie będzie się używało formułek typu Szanowny Panie Doktorze.

Jak poradziła sobie starsza kadra w obsłudze sprzętu i, w ogóle internetów? Przecież niektórzy z nich nie byli wcześniej w stanie sami obsłużyć rzutnika.

Na każdej uczelni opowiada się o nich anegdoty, ale faktycznie, zostali wrzuceni na głęboką wodę, musieli się nauczyć obsługiwać te wszystkie Teamsy i Zoomy. Niewielka część – tak wynika ze studenckich ankiet – poszła na łatwiznę i ograniczała się do wysyłania studentom pdf-ów z wykładami czy fragmentów własnych książek. Ale większość błyskawicznie się podszkoliła, Tak jak kiedyś wyjazdy młodych na migrację zarobkową zmusiły ich rodziców do opanowania Skype’a, a pojawienie się Naszej Klasy do obsługi przeglądarki internetowej, tak pandemia sprawiła, że wykładowcy starszej daty musieli poznać nowe narzędzia internetowe. Trzeba docenić, że to zrobili. Jak obserwuję na egzaminach dyplomowych, sprawnie radzą sobie z przechodzeniem pomiędzy pokojami otwartymi i zamkniętymi, całym tym instrumentarium.

Jak pana zdaniem takie studia wirtualne odbiją się na jakości nauczania?

Na pewno trzeba będzie to zbadać. Ale intuicja podpowiada, że przy najlepszej woli wszystkich – i wykładowców, i studentów – przekaz wiedzy jest utrudniony, co może się odbić na jakości. Do tego dochodzi jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz: studia, zwłaszcza humanistyczne, nie polegają na samym przekazywaniu wiedzy. To także wymiana myśli, ścieranie się poglądów, spotkania i relacje. To spotkania na korytarzu, ale także sytuacje towarzyskie – wspólne obiady i picie piwa. Formacyjna rola studiów jest nie do przecenienia, a to właśnie nam zostało odebrane. Mam znajomą studiującą na MBI na jednej z najlepszych i najdroższych uczelni warszawskich. Zaletą tych studiów, akcentowaną przy rekrutacji, było to, że będzie się należeć do grupy osób, które dobrze jest znać. A teraz zamiast networkingu jest siedzenie przed komputerem. Studenci napisali list do władz uczelni z prośbą nie o obniżenie czesnego, ale żeby zorganizowały im spotkanie integracyjne, żeby mogli się poznać, jakoś zakleić tę lukę. Jestem pewien, że ten brak kontaktów między studentami także będzie miał skutki w przyszłości.

Jednak w pańskich badaniach wyszło, że większość studentów jest zadowolona z takiej formy nauczania i chciałaby, żeby także po pandemii była ona stosowana.

Te grupy są porównywalne. 44 proc. jest zdania, że nauka online ma zostać, natomiast 39 proc. chce wrócić do nauczania stacjonarnego, nie chce słyszeć nawet o hybrydowych zajęciach. To będzie kłopot dla władz uczelni, bo cokolwiek zdecydują, spora część studentów będzie niezadowolona. Być może wyjściem na przyszłość będzie to, że szkoły wyższe będą organizowały dwojaki rodzaj studiów – zarówno stacjonarne, jak i online. Dla części osób byłoby to atrakcyjną alternatywą. Np. dla studentów zaocznych, którzy zamiast spędzać weekendy na zjazdach, wyłączając się z życia rodzinnego, po prostu podłączą się pod sieć.