Arkadiusz Robaczewski, koordynator kierunku, opisuje, że studenci są z całego kraju: Gdańska, Katowic, Rzeszowa, Lublina, Warszawy . – Studia są oparte na filozofii klasycznej, akcent kładziemy na antropologię filozoficzną, szukanie odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. A także – na, czyli coś, co ze współczesnej pedagogiki zostało usunięte. Będziemy sięgać do Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza. Chcemy wyposażyć przyszłych etyków w wiedzę, przygotować do dyskusji o nowych zjawiskach w cywilizacji, jak, media społecznościowe. I pokazać atrakcyjność prawdy, realnego dobra, wysiłku moralnego – opowiada.