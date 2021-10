Na Politechnice Gdańskiej w ostatnich trzech latach do rzecznika dyscyplinarnego wpłynęła jedna sprawa. Dotyczyła niewłaściwego słownictwa. – Wykładowca zwracał się do studentek per „dziunia”. Teraz rzecznik studiuje słowniki wyrazów obcych i poprawnej polszczyzny, by zweryfikować, czy takie określenie jest obraźliwe i ewentualnie skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej – mówi prof. Janusz Rachoń, rzecznik praw i wartości akademickich tej uczelni. Przekonuje, że PG jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce , która w tym roku zbadała sposób traktowania studentów. Z analizy wynika, że 80 proc. ankietowanych nie spotkało się. 13 proc. miało takie doświadczenie, ale tylko jedna osoba zgłosiła swój przypadek do rzecznika.