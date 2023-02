Reklama

W najnowszym numerze tego periodyku naukowcy z Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA) opisali wyniki badania (http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2209123120), w którym oceniali, w jaki sposób długość snu nocnego na początku semestru wpływa na średnią ocen na koniec semestru wśród studentów pierwszego roku. Okazało się, że każda “utracona” godzina snu odpowiadała spadkowi średniej o 0,07.

Studia to czas zmian

Studia to czas zmian dla młodych osób. Często po raz pierwszy w życiu mają swobodę decydowania o tym, jak spędzają swój czas. Jednak ta nowo zdobyta wolność wiąże się z wieloma dylematami: trzeba znaleźć czas na naukę, życie towarzyskie, nierzadko pracę i w końcu także na sen.

Wcześniejsze badania wykazały, że sen jest ważnym predyktorem dla szerokiego zakresu wyników zdrowotnych oraz wydajności. Wytyczne dotyczące snu zalecają, aby nastolatki poświęcały na niego od 8 do 10 godzin każdej nocy. Tymczasem wielu studentów traktuje tę część życia po macoszemu; ich sen jest nieregularny i niewystarczający.

Jak śpią studenci?

Korzystając z monitorów snu (tzw. trackerów) Fitbit, międzyuczelniany zespół naukowców pod kierunkiem prof. Davida Creswella odkrył, że średnia snu badanych przez nich studentów - w sumie ponad 600 osób z 3 różnych uczelni - wynosiła 6,5 godziny na dobę. Negatywne skutki zaczynały być widoczne u tych osób, które przesypiały mniej niż 6 godzin, przy czym każda utracona godzina snu odpowiadała spadkowi średniej semestralnej o 0,07.

Badania na zwierzętach potwierdziły, że sen jest niezwykle ważny dla uczenia się i zapamiętywania – mówi prof. Creswell. Teraz wykazaliśmy, że efekt taki występuje także u ludzi. Krótszy sen studentów pierwszego roku przekłada się na ich sukces akademicki mierzony średnią ocen na koniec semestru. Jednym słowem: niedobór snu negatywnie wpływa na zdolność uczenia się.

Co wykazały badania?

Wspomniane badania na zwierzętach pokazały również, dlaczego tak się dzieje. Otóż wspomnienia, które tworzą się w ciągu dnia, zostają utrwalone podczas snu. Kiedy normalne wzorce snu są zaburzone, nauczone za dnia treści zostają utracone.

Kiedy młody człowiek zaczyna spać poniżej sześciu godzin na dobę, zaciąga swego rodzaju dług snu, który może istotnie pogarszać zdrowie, nawyki związane z nauką, zagrażać całemu organizmowi – podkreśla prof. Creswell. Najbardziej zaskakujące było dla mnie to, że bez względu na to, co się robi, aby zlikwidować ten efekt, on i tak się utrzymuje.

Popularnym przekonaniem wśród studentów jest to, że nocny sen to strata cennego czasu, który lepiej wykorzystać na imprezy albo naukę - podsumowuje autor badania. - Nasza praca sugeruje, że ograniczenie snu wiąże się jednak z potencjalnie wysokimi kosztami, jakimi - prócz utraty zdrowia - są gorsze wyniki w nauce.

Całkowity nocny sen jest bardzo ważny i zupełnie niedoceniany czynnik wspierający osiągnięcia akademickie - dodaje.

Katarzyna Czechowicz